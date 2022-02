Abel Braga conseguiu duas vitórias em dois clássicos pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

12/02/2022

Passados os dois principais testes na temporada até o momento, o Fluminense enfrenta a Portuguesa neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, em busca da liderança do Campeonato Carioca. Precisa vencer e torcer por tropeço do Vasco no clássico com o Botafogo. Mas o objetivo continua sendo também fazer os ajustes necessários para o importante duelo do dia 22 contra o Millionarios, na Colômbia, pela pré-Libertadores.



Nas duas vitórias nos clássicos, contra Flamengo e Botafogo, o Fluminense apresentou problemas defensivos e ofensivos. Tanto que os três gols marcados saíram apenas em jogadas de bola parada. E o time, criou poucas chances claras, em especial contra o Rubro-Negro.



Além disso, defensivamente, o Tricolor repetiu problemas nos escanteios. Além do gol de Kanu, contra o Botafogo, o Flamengo chegou a marcar um gol nesse tipo de jogada, mas arbitragem anulou com o auxílio do VAR. E, no fim do Fla-Flu, Marcos Felipe precisou salvar em dois lances parecidos, também em bolas alçadas na área.



Para ajustar esses problemas, Abel Braga terá mais nove dias e três jogos (Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda, apesar de a tendência é utilizar reservas contra este último)

"Eu tenho conversas internas com meus companheiros. Sabemos o que podemos fazer. Os clássicos são jogos importantes, mas jogamos outras partidas que nos deram uma base, um norte. Antes da Libertadores temos mais três. É viver cada jogo, pegar essa base e evoluir no trabalho para que dia 22 coloquemos em prática", afirmou Marcos Felipe.