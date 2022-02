Rio de Janeiro - 28/09/2020 - Estádio Nilton Santos. Fluminense enfrenta o Coritiba esta noite no Estádio Nilton Santos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio de Janeiro - 28/09/2020 - Estádio Nilton Santos. Fluminense enfrenta o Coritiba esta noite no Estádio Nilton Santos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/02/2022 12:48

Rio - O meia-atacante Michel Araújo, de 25 anos, tem retorno encaminhado para o Fluminense em julho. Neste mês, o jogador encerra o contrato por empréstimo no Al-Wasl, do Emirados Árabes Unidos, e comandado pelo ex-técnico do Tricolor, Odair Hellmann. O atleta uruguaio disputou 17 partidas e marcou 11 gols.

Em entrevista ao portal "Sportbuzz", o meio-campista afirmou que terá que retornar ao Brasil após o término do empréstimo, mas por outro lado, revelou que não tem previsão do que irá acontecer nesta temporada. O clube árabe tem interesse em exercer a opção de compra do jogador uruguaio, no valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,7 milhões).

"Eu tenho que voltar para o Brasil. Meu contrato encerra agora, em junho, meu contrato principal é com o Fluminense, estou aqui por empréstimo. Então, pelo que eu tenho entendido, eu tenho que voltar para o Fluminense no mês de julho. Ainda não sei o que vai acontecer. Mas meu contrato principal é com o Fluminense, para eu me apresentar no dia primeiro de julho", disse Michel Araújo.