Publicado 12/02/2022 10:15

Campeão nacional por Fluminense, Internacional e Palmeiras, Luís Ribeiro Pinto Neto, conhecido como Lula, morreu na sexta-feira, vítima de uma parada cardíaca. O ex-ponta esquerda, que tinha 74 anos, está na galeria de ídolos do Tricolor e é citado como "sinônimo de vitória, glória e orgulho".



O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Lula, ponta esquerda e ídolo Tricolor. Pelo Flu, venceu o Brasileiro de 1970, os cariocas de 69, 71 e 73, e marcou 102 gols em 376 jogos com nossa Armadura. Nossos sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/OPG2A4JUc8 — Fluminense F.C.(@FluminenseFC) February 12, 2022

Lula é o 15º jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense, com 375 jogos e os títulos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (o Brasileiro da época) em 1970, e de três Campeonatos Cariocas: 1969, 1971 e 1973. Ele marcou 102 gols pelo clube.

Pelo Internacional, Lula foi bicampeão brasileiro em 1975 e 1976, além de ter levado três gaúchos. Pelo Palmeiras, venceu em 1967. Natural de Arcoverde, em Pernambuco, o ex-ponta esquerda também jogou por Sport, ABC e Ferroviário-RN.

