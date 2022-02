Raúl Bobadilla - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/02/2022 14:20

Rio - Uma das contratações do Fluminense para reforçar seu ataque no ano passado, o atacante Raúl Bobadilla, teve seu empréstimo finalizado no final de 2021, e não foi comprado pelo Tricolor, sendo obrigado a retornar ao Guarani (PAR). Embora tivesse agradado grande parte dos torcedores, o atacante não agradou a diretoria o suficiente para ter seu vínculo renovado.

Em entrevista ao portal "NetFlu", o atacante, de 34 anos, revelou que gostaria de ter ficado mais tempo no Clube das Laranjeiras.

"Não diria frustrado, mas triste. Eu teria gostado muito de continuar com o Fluminense. Mas eu entendo que isso existe, faz parte do futebol. Estou feliz pela maneira como me trataram", disse o atacante.

Bobadilla ainda destacou o carinho que recebeu dos torcedores, e disse que vai reencontrar os Tricolores no futuro.

"A torcida foi impressionante comigo desde o primeiro momento. Sempre me apoiou. Era uma energia maravilhosa. Me sinto muito agradecido. Sempre que eu entrava era com muita gana, muita garra. Dei tudo pela camisa tricolor. Sei que em algum momento ainda vamos nos encontrar de novo"