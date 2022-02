Cris Silva no treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/02/2022 13:25

Titular em quatro dos cinco jogos do Fluminense na temporada, Cris Silva ainda não conseguiu convencer a torcida com suas atuações. Contratado após quatro anos no futebol da Moldávia, o lateral-esquerdo admite que a adaptação no retorno ao futebol brasileiro foi difícil, mas se vê em evolução a cada vez que entra em campo.

"No início foi bastante complicado para mim, pois eu vim de um lugar onde jogava com temperaturas abaixo dos 20° e cheguei no Rio para jogar com sol de 40°, 35°. É difícil, senti bastante nas primeiras semanas. Mas aos poucos estou entrando no ritmo da cidade e da competição, que é totalmente diferente. Estou evoluindo aos poucos, a adaptação é um pouco difícil, mas o importante é seguir pegando confiança para ajudar o Fluminense”, disse o camisa 15 ao site oficial do Fluminense.



Com quatro vitórias seguidas, sendo duas em clássicos, o Fluminense joga neste domingo, às 16h contra a Portuguesa, no Nilton Santos, podendo até mesmo assumir a liderança do Campeonato Carioca. A tendência é que Abel utilize uma equipe reserva, mas Cris Silva deve continuar entre os titulares.



"Essa sequência é muito importante para a gente, ainda mais depois de vencer dois clássicos consecutivos. Isso dá uma confiança muito grande. Sabemos que é início de temporada e precisamos de mais entrosamento. O mais importante é que a gente está evoluindo aos poucos", completou.