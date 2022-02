Abel Braga conseguiu duas vitórias em dois clássicos pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/02/2022 10:23

Após dois clássicos desgastantes, o técnico Abel Braga optou por poupar os titulares para o confronto deste domingo, às 16h contra a Portuguesa, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. A preocupação agora é descansar o time do Fluminense para o jogo do dia 22 contra o Millionarios, pela Pré-Libertadores.



Dos titulares, Felipe Melo, suspenso, Nino, David Braz, André, Samuel Xavier e Fred nem sequer foram relacionados. Em contrapartida, há duas novidades na relação: Danilo Barcelos, que vem sendo a quarta opção de lateral esquerdo, e Gabriel Teixeira, de volta após o Al Wasl, dos Emirados Árabes, cancelar a contratação.



A tendência é que Abelão também poupe outros titulares, que ficarão no banco e o time que entrará em campo deve ser: Fábio, David Duarte, Manoel e Lucas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano.