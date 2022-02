Fábio - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

FábioFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/02/2022 15:49

Rio - O goleiro Fábio, do Fluminense, acionou extrajudicialmente o ex-jogador e novo gestor do Cruzeiro, Ronaldo, por uma dívida de R$ 20 milhões. O valor envolve salários, premiações e luvas atrasados. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

Além disso, Fábio alega que o novo gestor do clube mineiro cometeu uma fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade, após pagar uma pendência do mesmo valor com a Fifa, para o Cruzeiro poder voltar a contratar novos jogadores.

No início do ano, o goleiro não chegou a um acordo com o Cruzeiro, sob a nova administração de Ronaldo, para renovar o contrato. Após deixar o clube mineiro, Fábio afirmou que se sentiu desrespeitado pela nova gestão.