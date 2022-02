fluminense e portuguesa - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/02/2022 19:20

O atacante Germán Cano destacou a maneira como o Fluminense se impôs à Portuguesa na vitória por 1 a 0, neste domingo (13), no Nilton Santos. O autor do gol do triunfo que coloca o Tricolor das Laranjeiras momentaneamente na liderança da Taça Guanabara destacou a maneira como a equipe criou chances, mas fez uma ressalva.

- Feliz pela vitória. O time atuou muito bem. Acho que podíamos fazer mais gols. no primeiro tempo, chegamos muitas vezes, mas não conseguimos. No segundo tempo, nos saímos melhor. O time fez o gol, nos soltamos mais - declarou, ao PPV do Carioca.

O camisa 14 exigiu que o elenco se empenhe ao máximo.

- Tem de seguir melhorando. Acho que o time está bem e devemos continuar assim da mesma forma - disse.

Perguntado se a falta de entrosamento pesou no duelo com a Lusinha, Cano foi taxativo.

- É futebol, faz parte. A gente tem que continuar a ganhar confiança e saber que em toda situação de gol, tem de fazer - disse.

O Fluminense encara nesta quarta-feira (16) o Nova Iguaçu, às 21h35.