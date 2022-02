Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/02/2022 19:50

Rio - O técnico Abel Braga elogiou a postura do Fluminense com três zagueiros em toda as partidas do Campeonato Carioca. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, neste domingo no Nilton Santos, com gol do atacante Germán Cano, o treinador rasgou elogios ao argentino e destacou também a atuação do meia-atacante colombiano John Arias.

"Hoje, tivemos boas atuações. Os três zagueiros foram muitíssimo bem. Eu vim da Suíça. O líder do campeonato, Zurich, joga com três. O Chelsea, com três. Flamengo, três. Na outra equipe, faço a mudança tática sem substituir, com o Felipe Melo", disse Abel Braga.

"Os jogadores se adaptaram, estão gostando. É mais um jogo sem sofrer gol. Tem peso. Uma equipe tem que ter defesa, meio e ataque. A equipe respeitou, não deu chance ao azar", completou.

"Não vou pensar na Libertadores (ainda). Prefiro me sentir satisfeito em ter que escolher aquele que eu acho melhor para o jogo, se adapta melhor na estratégia que vamos usar. Importante é que são dois grandes jogadores (Fred e Cano). (Do time), zagueiros hoje foram muitíssimo bem, Nonato primeiro jogo que começa foi muito bem", afirmou Abel Braga.

"O Arias, o garoto, novamente está pedindo passagem. Eu fico satisfeito. Ganso jogou cinco minutos como falso atacante, tocou na bola cinco vezes e acertou as cinco. Foram 21 finalizações contra 7. Fiquei contente porque graças a Deus quem correu risco fui eu, eu que escalo, mas não tive qualquer tipo de lesão. Satisfeito, isso que é bom, estão colocando pulga na minha orelha. Quanto mais dúvida tiver, melhor", concluiu.