Samuel Xavier no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 14/02/2022 17:25

Se está em baixa com parte da torcida, Samuel Xavier tem agradando a diretoria do Fluminense, que anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato. O lateral-direito de 31 anos tinha vínculo inicialmente até o fim deste ano e estendeu até dezembro de 2023.

"Primeiro, é uma satisfação enorme vestir a camisa do Fluminense. Estou muito feliz com a renovação. Tenho vivido coisas que eu não vivi nos clubes por onde passei. É uma satisfação estar aqui, vestir essa camisa e disputar grandes competições. Nosso objetivo para esse ano é conquistar títulos. É um objetivo não só meu, mas de toda a equipe, do clube. Estou realmente muito feliz", disse Samuel Xavier ao site oficial do Fluminense.



Contratado no início de 2021, o lateral disputou 49 partidas com a camisa tricolor. Ele começou esta temporada como titular, mas as atuações recentes dele abrem uma disputa direta com Calegari pela posição.



"Completar 50 jogos é uma marca importante. Claro que eu quero fazer muitos mais com a camisa do Fluminense. Atingir essa marca por um clube tão grande é difícil, não é para qualquer jogador. Se estou aqui é porque tenho meu valor e quero completar muito mais”, concluiu.