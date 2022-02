Rio de Janeiro - 06/02/2022 - Estádio Nilton Santos. Torcida do Fluminense no duelo contra o Flamengo pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2022. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 14/02/2022 18:28

Rio - Na próxima semana, Fluminense e Millonarios se enfrentarão na Colômbia, em duelo válido pela Pré-Libertadores. Sabendo disto, a equipe colombiana vem se preparando ao máximo para o confronto, que vale vaga na fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul. Segundo o portal "NetFlu", o clube, inclusive, enviou "espiões" ao Rio de Janeiro, para que acompanhassem as partidas do Tricolor pelo Campeonato Carioca.

Ainda segundo o portal, um olheiro do clube, que tem ligação com alguns grandes empresários brasileiros, acompanhou os duelos do Tricolor contra Botafogo e Portuguesa. Além disso, o profissional da equipe colombiana seguirá no Rio de Janeiro, e irá acompanhar o duelo do Clube das Laranjeiras contra o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (16), no Estádio Luso-Brasileiro.

Como dito anteriormente, Fluminense e Millonarios farão o jogo de ida da Pré-Libertadores no dia 22 de fevereiro, no El Campín, em Bogotá, às 21h30 (de Brasília). O confronto de volta acontecerá no dia 1º de março, em São Januário, no mesmo horário.