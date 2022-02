Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/02/2022 10:30

Rio - Ídolo dos torcedores do Fluminense e atual técnico do clube carioca, Abel Braga vem agradando a diretoria. De acordo com informações do portal "NetFlu", os dirigentes estão satisfeitos com a gestão de elenco e com o pulso firme do atual comandante do Tricolor neste começo de temporada.

A avaliação é de que Abel tem conseguido lidar bem com algumas polêmicas em 2022. A pouca participação de Ganso nos jogos, as escolhas de Fábio ou Marcos Felipe, e Cano ou Fred, são consideradas decisões difíceis e o técnico tem se saído bem, sem gerar qualquer tipo de desarmonia no grupo e os jogadores estão buscando seu espaço, sem insatisfação.

De acordo com o site, Abel Braga vem entregando tudo que se esperava dele em um ano considerado complicado pela diretoria do Fluminense. Em 2022, o Tricolor irá passar por uma nova eleição e o presidente Mário Bittencourt deverá ser candidato a mais três anos de gestão.