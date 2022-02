Treino do Fluminense 12/02/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 12/02/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 15/02/2022

Rio - A renovação do lateral-direito Samuel Xavier com o Fluminense teve indicação do técnico Abel Braga. De acordo com o portal "NETFLU", o treinador pediu para a cúpula tricolor prorrogar o contrato do jogador, pois acredita que o atleta desempenha um papel fundamental na equipe.

O contrato do lateral iria encerrar no final deste ano, com a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube. Diante disso, Abel Braga correu atrás da diretoria para ampliar o contrato de Samuel Xavier e não correr o risco de perder o atleta no meio da temporada.

Desde o início do ano passado no Fluminense, Samuel Xavier disputou 49 partidas e foi titular em 44 jogos. Além do jogador, a lateral-direita conta com Lucas Calegari, volante improvisado neste setor do Tricolor.