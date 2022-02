Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/02/2022 11:07

Rio - O Fluminense irá disputar pela segunda vez consecutiva a Libertadores, porém, o Tricolor ainda precisa avançar para a fase de grupos, já que ainda está na fase preliminar da competição. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria poderá desembolsar cerca de R$ 1 milhão em premiações, caso o clube carioca vá avançando no torneio.

O valor será destinado ao elenco para dividir junto com funcionários relacionados ao futebol. A premiação será diluída ao longo de alguns meses. Os líderes do elenco estão cientes e repassaram para toda a equipe profissional.



O Fluminense vai estrear pela competição no próximo dia 22 contra o Millionarios, da Colômbia, fora de casa. O jogo de volta entre as duas equipes irá acontecer no Rio, no dia 1º de março.