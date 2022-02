Felipe Melo - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Felipe MeloFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/02/2022 12:19

O jogador Felipe Melo sentiu um desconforto muscular e está fazendo trabalho preventivo visando ao jogo da estreia do Fluminense na Libertadores contra o Millonarios, na próxima terça (22), no Estádio El Camín, na Colômbia. A informação foi dada pelo repórter Thiago de Lima, do GE.

Nas redes sociais, Felipe postou que está em seu primeiro período de trabalho.

Por precaução, Felipe não será relacionado para o jogo de hoje contra o Nova Iguaçu, às 21h35, no Luso-Brasileiro, válido pela sétima rodada da Taça Guanabara.