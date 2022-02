Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/02/2022 16:44

Rio - Considerado sonho de consumo do Fluminense para esta temporada, o atacante Alan está livre no mercado. O jogador, de 32 anos, teve seu contrato rescindido com o Guangzhou Evergrande, da China. O atleta foi ventilado no Tricolor para este ano, porém, o presidente Mário Bittecourt afirmou na ocasião que o negócio não era possível, porque Alan não estava livre.

"Ele tem contrato até o fim de 2023. E o que ele diz que um dia ficando livre lá ele tem interesse de retornar para a casa dele, que é o Fluminense. E nós temos o interesse que ele", afirmou o presidente do Fluminense na ocasião.

Revelado pelo Fluminense, Alan fez parte da campanha do título do Campeonato Brasileiro em 2010. No meio da temporada, o jogador se transferiu para o Red Bull Salzburg, da Suíça. Em 2015, o atacante foi para o Guangzhou Evergrande, clube que defendia até ter o contrato rescindido.