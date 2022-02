Abel Braga no treino do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Abel Braga no treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 16/02/2022 20:36

O Fluminense está escalado para pegar o Nova Iguaçu pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h35.

De olho na pré-Libertadores, Abel Braga vai mandar uma equipe reserva. O Tricolor vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

O sistema tático também vai mudar. Abelão abrirá mão do esquema com três zagueiros e volta a utilizar a linha defensiva com quatro jogadores.