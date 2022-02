Nino, do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/02/2022 09:00 | Atualizado 17/02/2022 09:02

Rio - O Fluminense teve uma mudança de última hora na escalação da equipe na vitória sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira. O zagueiro Nino acabou sentindo no aquecimento e foi substituído por David Duarte. De acordo com Abel Braga, o campeão olímpico preocupa para a estreia da Libertadores na próxima terça-feira.

"A preocupação maior é o Nino, porque é púbis. Contra o Botafogo ele sentiu no intervalo e para a surpresa nossa foi para todo o jogo e com uma atuação melhor que no primeiro tempo. E no aquecimento hoje, de repente, o púbis é assim, engana. Quando contrai para fazer o arranque, a velocidade é que vem a dor. Acho que o Felipe não será problema, vamos ver o Braz, mas ali estou absolutamente tranquilo, conversei com o Duarte e tanto o Manoel como o Claro foram muito bem. O Nino é mais duvidoso, mas os outros eu creio que não", afirmou.

O Fluminense viaja para a Colômbia para encarar o Millionarios pela pré-Libertadores no confronto de ida. Antes, o Tricolor volta aos gramados no próximo sábado para encarar o Volta Redonda pelo Carioca.