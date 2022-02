Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O Fluminense teve algumas alterações no seu elenco para a temporada, mas ainda há jogadores que podem deixar o clube carioca. Um deles é o volante Yuri. De volta ao Tricolor, após empréstimo na temporada passada, o atleta pode ser negociado com o futebol asiático. As informações são do portal "NetFlu".

O estafe do volante tem esse destino como prioridade. A janela de transferências para lá só se encerra no dia 30 de março. De acordo com o site, dois clubes já sondaram Yuri, mas ainda não houve uma proposta oficial. A segunda opção seria uma alternativa no futebol brasileiro.

Yuri vem treinando no Fluminense, mas não está nos planos para a temporada. Para sua posição, o Tricolor conta com nomes como: Felipe Melo, André, Martinelli, Yago, Nonato e Wellington, além de Calegari, que atua como lateral-direito, mas é volante de origem.

Com passagens por clubes paulistas, Yuri chegou ao Fluminense em 2019, emprestado pelo Santos. O jogador nunca conquistou os corações tricolores, mas chegou a ser titular durante aquela temporada e também no ano seguinte. Em 2021 perdeu espaço e foi emprestado ao Cuiabá.