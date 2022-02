Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/02/2022 16:59

Rio - O técnico Abel Braga foi questionado na última quarta-feira, após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, sobre o provável time na pré-Libertadores. Na próxima terça-feira (22), o Tricolor enfrenta o Millonarios, às 21h30, no Estádio El Campín, na Colômbia.

"A gente tem trocado, nós íamos sem qualquer tipo de problema, hoje teve um muscular, o problema do Nino que foi uma pubalgia, é uma região que é perigosa, ela mascara, daqui a pouco o cara sente. Ele estava muito bem nos treinamentos, no aquecimento… Depois teve o Duarte, então você perde dois zagueiros, vamos ver para terça", afirmou.

"Fred (fora) foi mais uma opção de ver alguma coisa um pouco mais veloz. Sinceramente, já estudamos essa coisa toda, mas eu não conversei com meus jogadores sobre o jogo de terça. Eles sabem a responsabilidade que é, fora de casa, é jogo complicado, é altitude, mas nós vamos pensar primeiro em sábado porque é fundamental para nós conseguir um bom resultado", concluiu.