Maicon Bolt - Foto: Divulgação/Buriram United

Maicon BoltFoto: Divulgação/Buriram United

Publicado 17/02/2022 21:04

Rio - O atacante Maicon Bolt, criado nas categorias de base de Xerém, revelou o desejo de jogar novamente com a camisa do Fluminense. Atualmente, o jogador de 31 anos defende o Buriram United, da Tailândia. Em entrevista ao "BolaVip", o atleta afirmou que, caso retorne para o futebol brasileiro, priorizaria o Tricolor.

"Eu sou muito grato ao Fluminense por tudo que passei lá, tenho uma gratidão enorme pelo clube. Se um dia eu tiver que voltar para o Brasil, eu acho que teria vontade de jogar no Fluminense, porém minha vontade é de terminar minha carreira fora do Brasil", afirmou.



"Minha história mais especial foi ter conseguido ajudar o time a se livrar do rebaixamento, muitas pessoas não acreditavam na gente e nós conseguimos fazer história. Hoje quando vejo a torcida gritar “Time de Guerreiros” eu lembro que tudo iniciou em 2009 e eu fiz parte disso, graças a Deus", concluiu.