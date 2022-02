Abel Braga no treino do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Abel Braga no treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 19/02/2022 18:03

O Fluminense está escalado para pegar o Volta Redonda neste sábado, às 19h, no Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. De olho no jogo de terça-feira, diante do Millonarios, pela Libertadores, Abel Braga decidiu por escalar um time reserva para encarar o Voltaço.

O time tricolor que vai a campo para tentar manter a equipe na liderança do Estadual é: Marcos Felipe, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Ganso e Nathan; Jhon Arias e Cano.