Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/02/2022 19:41

Rio - O Fluminense não terá força total na partida contra o Volta Redonda, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Luso-Brasileiro. De acordo com o site "GE", o técnico Abel Braga pretende escalar uma equipe reserva de olho no duelo da próxima terça, contra o Millonarios, na Colômbia, pela Pré-Libertadores.

A ideia de Abel é não escalar jogadores que iniciaram os clássicos contra Flamengo e Botafogo. Vale lembrar que o Fluminense embarca após a partida para Bogotá, sede da partida contra o Millonarios, que conta com altitude de 2.552m acima do nível do mar.

O provável time do Fluminense tem Marcos Felipe, Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida, Wellington, Nonato, Ganso e Nathan; Cano e Arias.