Nino exalta liderança de Felipe Melo no FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/02/2022 17:19

Primeiro a ser contratado , Felipe Melo foi um dos principais reforços trazidos pelo Fluminense para a temporada 2022. Líder dentro e fora de campo, ele tem atuado como zagueiro no esquema do técnico Abel Braga e já deixa ótima impressão com a torcida e os jogadores. Em entrevista ao "Resenha ESPN", Nino exaltou o companheiro e brincou com a fama de xerife do atleta.



- Quem conhece o Felipe Melo sabe que ele é engraçado. Ele é o jogador que se impõe, os adversários respeitam. Ele é uma liderança pra gente dentro de campo. Ainda não tomei nenhuma bronca dele, não - disse o zagueiro durante o programa.



O Resenha completo será exibido nesta sexta-feira, às 22h, na ESPN e no Star+. Allém de Nino, Guilherme, ex-atacante de São Paulo, Atlético-MG e Corinthians, também participa do programa.



Juntos, Nino e Felipe Melo atuaram em quatro partidas até aqui, com três vitórias e uma derrota, a única da temporada na estreia contra o Bangu. São dois gols sofridos nesse período. A dupla agora tenta se recuperar das lesões para estar em campo na próxima terça-feira, na estreia da Libertadores diante do Millonarios, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá, na Colômbia.