André no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 18/02/2022 16:41

Autor do gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, André vive grande momento na curta carreira. Revelação em 2021, o volante de 20 anos segue sendo um dos destaques do Tricolor neste início de temporada e conta com o apoio do experiente Felipe Melo para seguir crescendo ainda mais em sua posição.



"No primeiro dia que tivemos contato, ele (Felipe Melo) falou sobre a maratona de jogos, perguntou se eu estava preparado. Eu disse que sim. Ele falou: 'Se na última temporada você foi a revelação, nesta você será o melhor do Brasil na posição'. É um cara que sabe muito, já viveu muitas coisas. Converso com ele todos os dias. Dentro do campo ele também sempre me orienta. É uma referência para mim, antes mesmo de vir para o Fluminense", afirmou.



Se em 2021 André ficou boa parte do ano fora dos planos e por pouco não foi emprestado ao Botafogo, em 2022 virou peça fundamental do time do Fluminense. Em evolução, o volante avaliou o porquê de um crescimento tão rápido nos profissionais.



"Eu me sinto muito à vontade no Fluminense. Peguei profissionais de muita qualidade e jogadores também que me ajudaram bastante, tanto que, na minha auto avaliação, consegui evoluir bastante mais por conta disso: profissionais excelentes e apoio dos jogadores. Seja na questão de posicionamento, na hora de saber atacar, defender, ter a escolha certa na hora do jogo", disse.