Fluminense - Foto: MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

FluminenseFoto: MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/02/2022 20:59

O Fluminense fez o dever de casa, bateu o Volta Redonda, por 3 a 0, conseguiu a sétima vitória em oito jogo no Carioca e carimbou a classificação à semifinal da Taça Guanabara com três rodadas de antecedência. Com o triunfo, o time de Abel Braga se mantém na liderança da tabela, com 21 pontos, independentemente dos resultados dos demais duelos da rodada.

O time tricolor dominou o primeiro tempo, mas poderia ir para o intervalo com o placar mais elástico, pois o Volta Redonda era nulo em campo e não demonstrava nenhum poder ofensivo. O Fluminense, portanto, foi melhor nos 45 minutos iniciais e dominou o confronto. O meio de campo funcionou com Nonato, Ganso, Nathan e Arias trocando passes.

O primeiro lance de perigo foi aos 23 minutos. O atacante Cano, que está pedindo espaço no time titular de ABel Braga, recebeu linda enfiada de bola de Nathan, ajeitou e mandou uma bomba, mas a bola foi por cima do gol

Mas, aos 40 minutos, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Cano, o principal homem do ataque tricolor na parte, recebeu dentro da área, dominou e arrumou para Nonato bater na entrada da área e estufar a rede.

Na segunda etapa, o Fluminense começou a todo vapor e conseguiu ampliar o marcador logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio de Ganso, Luccas Claro tentou o desvio, a bola caiu no pé de Manoel, que bateu no contrapé de Luiz Felipe para balançar a rede.

Sem deixar o Volta Redonda respirar, o Tricolor logo chegou ao terceiro, aos nove minutos. Após boa enfiada de Arias, outro que é considerado reserva e caiu nas graças da torcida, Calegari invadiu a área e bateu no canto para encaminhar a sétima vitória em oito jogo no Carioca e a classificação com três rodadas de antecedência para a semifinal do Estadual.

Depois, o Fluminense tirou o pé do acelerador e apenas administrou o placar. Abel Braga aproveitou para tirar Arias e Cano, atletas que viraram uma espécie de 12º jogador do time, pois sempre entram e se destacam.

E, nas arquibancadas, a torcida do Fluminense já cantava músicas de apoio para terça-feira, quando o Tricolor pega o Millonarios, em Bogotá, pela pré-Libertadores. Inclusive, a delegação viajou para Colômbia logo após a vitória sobre o Volta Redonda.