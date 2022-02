Fluminense chega a Colômbia para a Libertadores - Divulgação

Fluminense chega a Colômbia para a LibertadoresDivulgação

Publicado 20/02/2022 10:36

Rio - O Fluminense desembarcou na manhã deste domingo em Bogotá, na Colômbia, onde enfrentará o Millonarios na próxima terça-feira, pela Pré-Libertadores. Na saída do Rio, a torcida tricolor fez uma grande festa no Aeroporto do Galeão para motivar a delegação.

A equipe de Abel Braga seguiu para a Colômbia logo após a vitória sobre o Volta Redonda, por 3 aa 0, no Luso-Brasileiro. A delegação embarcou por volta de 1h30 da manhã deste domingo (horário de Brasília) e levou aproximadamente 6 horas até Bogotá.

De olho no confronto pela Libertadores, Abel Braga poupou os titulares no duelo contra o Volta Redonda. Para o confronto contra o Millonarios, ele ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Nino, que se recupera de lesão.

O Fluminense encerrará sua preparação em solo colombiano. O time carioca treinará no El Campincito, campo anexo ao estádio onde ocorrerá a partida, neste domingo e na segunda.

Confira os relacionados para a viagem:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino

Laterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier

Meias: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago Felipe

Atacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique, Willian Bigode