Nino - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 21/02/2022 10:31

Rio - O Fluminense deve ter força máxima em seu time titular para enfrentar o Millionarios, na estreia da Libertadores na próxima terça-feira. O zagueiro Nino, que não participou dos dois últimos jogos no Campeonato Carioca e vinha sentido dores na região do púbis, treinou sem limitações em atividade realizada em Bogotá, e deve ter condições de jogo.

Além dele, Felipe Melo, que foi preservado do último jogo e vinha sentido um desconforto muscular não deverá ser problema. Abel Braga não poderá contar com David Duarte, que sofreu uma lesão, e não poderá ficar como opção no banco de reservas do Fluminense.

Após a boa atuação da equipe alternativa contra o Volta Redonda, Abel Braga faz mistério em relação a escalação da equipe na partida contra o Millionarios. Calegari, Jhon Arias e Germán Cano pintam como as principais possibilidades de assumirem posições na equipe titular do clube carioca.

O Fluminense encara o Millionarios para avançar na Pré-Libertadores e garantir no mínimo uma vaga na Sul-America, porque caso seja eliminado pelo clube colombiano, o Tricolor ficará de fora de todas as competições do continente. A partida de volta irá acontecer no dia 1º de março no Rio de Janeiro.