Bicampeão pelo Palmeiras, Felipe Melo busca pelo Fluminense mais uma LibertadoresMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 21/02/2022 13:21

Foram oito jogos de preparação no Campeonato Carioca para o que realmente importa ao Fluminense neste início de temporada: chegar à fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Tricolor inicia sua caminhada na fase eliminatória da competição nesta terça-feira às 21h30, contra o Millionarios (COL), em Bogotá. E conta com o bom momento da defesa e o retrospecto contra o rival para retornar ao Brasil com vantagem no mata-mata.

"É uma competição diferente, disputada de uma forma diferente, principalmente com arbitragem, em jogo fora de casa. Não tem grito, tem que jogar duro, encarar com seriedade total e absoluta. Esperamos terça-feira ter mais um bom resultado", disse Bel Braga.



Sem muito tempo de preparação, Abel Braga optou por definir uma equipe titular e focou inicialmente no setor defensivo, ajustando posicionamento, marcação e movimentação. E, assim, tornou o Fluminense no clube da Série A menos vazado em 2022 até o momento. Foram apenas dois gols em oito partidas, mesmo número do Ceará, que tem dois jogos a menos.



Já o ataque ainda precisa melhorar na criação e há jogadores muito abaixo do esperado, casos de Fred e Willian, enquanto Jhon Arias e Cano vêm mostrando mais serviço quando entram em campo. Ainda assim, o Fluminense vive boa fase, com sete vitórias seguidas. Mas o adversário também não está tão atrás.



O Millionarios está há cinco jogos invicto e chega para a partida contando com o fator campo e a altitude para abrir vantagem no confronto. Entretanto, o Fluminense ainda conta com o retrospecto a seu favor. Foram apenas dois jogos entre os clubes, na década de 60 pelo Torneio Cidade de Bogotá, mas o Tricolor tem duas vitórias: 1 a 0 em 1960, gol do ponta-direita Maurinho e 3 a 1 em 1964, gols do ponta-direita Morais, do centroavante Ubiraci e do meia Joaquinzinho.