Abel Braga, técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Abel Braga, técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/02/2022 17:55

Rio - O técnico Abel Braga está próximo de estrear com o Fluminense na pré-Libertadores, contra o Millonarios nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio El Campín. Para regular a montagem do elenco tricolor, o treinador está convicto de que o lateral-esquerdo Cris Silva é essencial para a equipe titular. A informação é do portal "NETFLU".

Ainda de acordo com o portal, o treinador exaltou o lateral-esquerdo, reforço do Fluminense nesta temporada e ressaltou a importância do período de adaptação do jogador no Brasil. O atleta veio do Sheriff, da Moldávia, onde passou cinco anos no futebol moldavo.

Abel Braga tem confiança de que Cris Silva é uma das peças mais importantes do Fluminense para o confronto contra o Millonarios. Com a moral elevada, o lateral-esquerdo recebeu a oportunidade de conquistar a titularidade na equipe tricolor.