Técnico Alberto Gamero projeta confronto do Millonarios contra o Fluminense na pré-LibertadoresFoto: Juan Mabromata/AFP

Publicado 21/02/2022 15:17

Rio - O técnico Alberto Gamero projetou o duelo entre o Fluminense e Millonarios, nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio El Campín, pela estreia na pré-Libertadores. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador colombiano afirmou que a intensidade da equipe e a altitude de 2.552 metros serão utilizadas a favor.

"Nesses tipos de jogos, quando pesa a altitude ou o calor, muitas vezes as equipes têm que saber aproveitar. Se para eles pesa, podemos colocar intensidade de jogo e ter um favorecimento nesta partida. Mas temos que fazer por onde, evitar que o jogo fique concentrado só em uma região, evitar parar muito o jogo", afirmou.

"O ritmo nós que temos que dar, e vejo a equipe bem preparada fisicamente e emocionalmente para pôr muita intensidade na partida. Os brasileiros em Bogotá se defendem bem com a bola. Temos que tirar rápido a bola deles e atacá-los. Se eles temem a altitude, nós temos que fazer com que ela cause dano a eles, impondo o ritmo para que sintam", concluiu.