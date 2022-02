Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/02/2022 15:56

Rio - É chegada a hora. O Fluminense faz sua estreia na edição de 2022 da Libertadores nesta terça-feira, contra o Millonarios (COL), no Estádio "El Campín", em Bogotá. O adversário foi alvo de estudo do técnico Abel Braga e dos jogadores do Fluminense, conforme afirmou o próprio treinador.

"É um adversário de força que vai tentar conseguir uma vantagem no primeiro jogo. O campo é muito bom, a iluminação é muito boa. Já estudamos bastante", disse Abel.



O Fluminense vem com uma campanha respeitável no Carioca: são sete vitórias consecutivas, com apenas uma derrota no Carioca. No entanto, o Millonarios também vem embalado: já são quatro triunfos seguidos. Ou seja, não dá para esperar vida fácil. A equipe ocupa a terceira posição no campeonato colombiano e, claro, quer fazer bonito na Libertadores.



Para superar o adversário, o técnico tricolor pediu seriedade aos jogadores.



"É uma competição internacional, onde o Fluminense vai fazer de tudo para passar. Tem que jogar duro, encarar com seriedade total e absoluta. Fiz um treino tático e disse pra eles: "Se a estratégia não estiver certa, eu mudo. Mas o que não pode mudar é o objetivo". Esperamos terça-feira ter mais um bom resultado", afirmou Abelão.

Os mais de 2.500m acima do nível do mar de Bogotá, palco da partida, surgem, claro, como um desafio à parte. Não à toa, o Fluminense treinou no campo anexo do "El Campín" numa estratégia de aclimatação. Abel, de antemão, deu a entender que tal dificuldade não pode soar como desculpa por qualquer tipo de resultado.



"A altitude nunca é agradável. Também não vamos sair de lá achando que a altitude vai ser responsável por alguma coisa. Claro que tem influência, mas a equipe está fisicamente muito bem", garantiu.