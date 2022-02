O veterano Fred comanda o ataque do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/02/2022 15:07

No que deve ser a última temporada da carreira, Fred tem sua última chance em 2022 de alcançar algumas marcas importantes na carreira. Entre elas, duas pela Libertadores. A mais fácil já acontecerá nesta terça-feira, quando entrar em campo pelo Fluminense contra o Millionarios, pelo jogo de ida da segunda da fase da pré-Libertadores, na Colômbia. A outra depende do futuro tricolor na competição.

Com 28 jogos disputados pelo Fluminense na Libertadores, Fred só precisa jogar contra o Millionarios para se isolar como o jogador que mais vestiu a camisa tricolor na competição. Atualmente, o centroavante está empatado com Thiago Neves.



Fred já é o maior goleador do Fluminense na competição sul-americana, com 15 gols, mas pode se tornar o maior artilheiro brasileiro. O camisa 9 já marcou 25 vezes na Libertadores e está a quatro do líder Luizão, que tem 29.



Mas o objetivo maior do ídolo da torcida é encerrar a carreira com o título da Libertadores. Para isso, o Fluminense precisará passar pelo Millionarios e por outra eliminatória para chegar à fase de grupos.