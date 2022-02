Mário Bittencourt - Lucas Mercon / Fluminense

22/02/2022

Rio - A posição de lateral-direito é considerada uma das mais carentes no elenco tricolor. Muitos torcedores e analistas durante a virada do ano comentaram sobre o fato de o Fluminense não ter se reforçado para o setor. Porém, de acordo com o portal "NetFlu", o clube das Laranjeiras poderá mudar esse cenário em breve e trazer o jogador para atuar na função.

Segundo o portal, diretoria do clube das Laranjeiras tem monitorado destaques de clubes pequenos do Campeonato Carioca e, sobretudo, do Campeonato Paulista, visando gastar pouco e compor o elenco no setor. No entanto, o investimento não será muito alto. O Tricolor quer fechar com jogadores em fim de contrato ou por empréstimo com opção de compra.



No momento, o clube carioca conta com Samuel Xavier para o setor, como único especialista para a função. Calegari, que é volante de formação, vem atuando na posição. Além dele, Pineida, que é lateral-esquerdo, também pode jogar por ali.