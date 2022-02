Felipe Melo - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/02/2022 19:49

Rio - Algumas horas antes do duelo contra o Milionários, pela Copa Libertadores da América, o volante Felipe Melo, bicampeão da competição quando atuava pelo Palmeiras, e um dos principais nomes do atual elenco Tricolor, revelou estar ansioso para a partida de estreia do Clube das Laranjeiras na principal competição da América do Sul.

Em entrevista ao site oficial do Tricolor, o jogador foi questionado a respeito do torneio continental, e fez questão de botar os pés no chão, mas destacou o foco do Fluminense em busca da vaga na fase de grupos.



"É um novo desafio, um novo sonho que se inicia. Começa o sonho de poder, juntamente com esse grupo maravilhoso levar o Fluminense ao lugar mais alto, que é o tão desejado troféu da Libertadores. Mas a gente sabe que para chegar até lá é preciso vencer essas guerras que teremos pela frente", declarou o volante, que completou:

"São quatro jogos, esse primeiro vai ser muito difícil, muito importante, e a gente não pode imaginar um futuro sem antes concluir o presente. A gente sabe que é muito difícil, então vamos com humildade e os pés no chão, mas cientes de que somos um clube grande. E clube grande, independentemente da dificuldade faz de tudo para vencer. Vamos buscar levar essa vitória para o Rio de Janeiro e concluir essa passagem. A gente está bem preparado para obter um resultado positivo", finalizou Felipe Melo.

Como dito anteriormente, Fluminense e Milionários se enfrentarão nesta terça-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O jogo de volta está marcado para terça-feira que vem (01/03), também às 21h30, no Rio de Janeiro.