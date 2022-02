Davi Schuindt, do Fluminense, tem contrato até 2025 - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 22/02/2022 17:21

Aposta tricolor para a zaga nos próximos anos, Davi Schuindt, da equipe sub-20, renovou seu contrato com o Fluminense até 2025. O jovem de 17 anos estendeu seu vínculo com o clube por mais dois anos.

"Eu me sinto muito feliz em renovar meu contrato com o Fluminense, clube que me acolheu desde pequeno. Só tenho a agradecer. Estou muito feliz e motivado", disse o zagueiro ao site oficial do clube.



Davi Schuindt chegou ao Fluminense em 2013 e está em seu primeiro ano de juniores. Ele foi titular da equipe chamada Geração dos Sonhos de Xerém, que consquistou o Brasileirão Sub-17, em 2020.