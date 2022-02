Deco aprova retorno de Fred na equipe titular do Fluminense para pré-Libertadores - Foto: Bruno Haddad/Fluminense FC

Deco aprova retorno de Fred na equipe titular do Fluminense para pré-LibertadoresFoto: Bruno Haddad/Fluminense FC

Publicado 22/02/2022 15:31

Rio - O ex-jogador Deco, ídolo do Fluminense, aprovou a provável escalação do técnico Abel Braga com a entrada do goleiro Fábio e do centroavante Fred. Em entrevista ao programa "Os Donos da Bola", da Band nesta terça-feira, o bicampeão pelo Tricolor em 2010 e 2012, comentou sobre a estreia da equipe na pré-Libertadores.

De acordo com o portal "GE", o treinador Abel Braga promoveu o retorno do goleiro Fábio e do atacante Fred na equipe titular e também a manutenção do lateral-direito Lucas Calegari, na vaga de Samuel Xavier. O Fluminense enfrenta o Millonarios (COL), às 21h30, no El Campín nesta terça-feira.

"São jogadores experientes, não tem como discutir. O Abel com certeza sabe melhor que todos como está a condição física dos jogadores. Não tem discussão sobre Fábio e Fred. Duas referências. Fábio chegando agora, Fred ídolo. Não só a questão física vai prevalecer, é experiência, entender o jogo", destacou.