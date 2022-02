Abel tem desafio na altitude - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/02/2022 20:39 | Atualizado 22/02/2022 20:52

Rio - O Fluminense anunciou a escalação da equipe que irá enfrentar o Millonarios nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio El Campín, na estreia da pré-Libertadores. Com o retorno do goleiro Fábio e do atacante Fred, o técnico Abel Braga priorizou a formação inicial do time nas primeiras rodadas do Carioca.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio, Calegari, Nino, Felipe Melo, David Braz e Cris Silva; André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Willian Bigode. Técnico: Abel Braga.

O jogo de volta será na próxima terça-feira (1), contra o Millonarios (COL), às 21h30, no Estádio São Januário.