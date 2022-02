David Braz marcou o primeiro gol do Fluminense nesta edição da Libertadores - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O Fluminense começou a Libertadores com emoção, mas garantindo o resultado no primeiro jogo da segunda fase do torneio continental. O Tricolor venceu o Millonarios de virada, por 2 a 1, no El Campín, e joga agora por um empate na próxima terça-feira, em São Januário.

Técnico da equipe colombiana, Alberto Gamero elogiou o Fluminense após a belíssima virada com gols de David Braz e Germán Cano, mas ressaltou a confiança por um resultado positivo no Rio de Janeiro.

"Temos que atacar, esse time sempre sai a atacar. E eles se deram conta também que temos equipe para buscar", disse Gamero, em entrevista coletiva após o jogo, completando em seguida:

"Saímos tristes porque a partida no minuto 19, na expulsão do Sosa, mudou tudo. Os primeiros 10 minutos parecem que Millonarios era um time que está propondo jogo, fazendo pressão alta, e estávamos para aumentar o placar. E, em uma jogada infeliz, expulsaram Sosa. Uma equipe como essas brasileiras, que faz muita posse de bola, é complicado contra-atacar. No segundo tempo saímos para buscar, tentar fazer um gol, tivemos chance e não conseguimos converter, principalmente no pênalti, e depois sofremos o gol de uma bola que entregamos. Não estávamos mal postados, pois a linha de quatro estava completa, mas infiltraram uma bola onde não conseguimos chegar, e fizeram o segundo gol."