Fluminense vira partida e vence Millonarios na estreia da LibertadoresFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/02/2022 16:02

Rio - O Flumiense venceu o Millonarios (COL) de virada por 2 a 1 na altitude de Bogotá, impressionando o apresentador André Rizek. O jornalista do SporTV foi às redes sociais após a partida para elogiar a conquista Tricolor pela segunda fase da Libertadores 2022 e destacar a dificuldade do jogo.

- O Fluminense jogou na altitude, com casa cheia, em sua estreia na Libertadores. E voltou com a vitória, de virada. Nenhuma análise sobre desempenho - que precisa e será feita, óbvio - será maior que o feito enorme de hoje. Ganhou na altitude, brother. Heroico - escreveu o apresentador em seu Twitter.

Rizek voltou a destacar a dificuldade de vencer jogando na altitude de Bogotá após internautas questionaram a qualidade do time do Millonarios e da vantagem numérica que o Fluminense teve durante a partida após a expulsão do meia Eduardo Sosa.

- Você sabe o que é jogar a 2600 metros? Olha como o Equador joga quando está em Quito. É muito difícil - destacou André Rizek.

A partida de volta entre o Fluminense e o Millionarios acontece na próxima terça-feira, 1º de março, no Rio de Janeiro às 21h30. O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar para a próxima fase da Libertadores.