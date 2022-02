Germán Cano marcou o gol da virada do Fluminense contra o Millonarios - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/02/2022 15:22

Rio - O Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro depois de vencer o Millonarios por 2 a 1 no jogo de ida da segunda fase da Libertadores. O elenco chegou no início da tarde desta quarta-feira e o atacante Germán Cano parou para falar com a imprensa. Ele foi o autor do gol que definiu o confronto a favor do Tricolor e falou sobre as dificuldades de jogar na altitude do El Campín, em Bogotá (COL).

"Cada vez que eu tiver que jogar eu vou fazer o melhor para o time. O principal é fazer bons desempenhos para estar à altura e poder competir contra os times que tenho que jogar e fazer da melhor maneira possível. É difícil jogar na altitude de 2.600 metros. Estava chovendo e muito frio. O time jogou muito bem, todos se dedicaram. Temos que descansar para o que vem", afirmou o jogador.

Cano entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Fred e agora é a única opção de centroavante de ofício no elenco, já que John Kennedy também está machucado. Willian Bigode também pode fazer a função.



A delegação saiu de Bogotá em um voo fretado por volta de 6h30 (de Brasília) e desembarcou no Aeroporto do Galeão por volta das 12h30. A saída foi tranquila e sem a presença de torcedores. Agora, o time descansa e se reapresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação visando o clássico com o Vasco, no próximo sábado, às 17h.



A partida pela nona rodada do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos pode marcar o reencontro do centroavante com o ex-clube. Abel Braga, porém, ainda não garantiu que os titulares sejam utilizados, já que o decisivo duelo de volta com o Millonarios é na próxima terça-feira, dia 1º, às 21h30, em São Januário.

"Vai ser algo muito especial para mim. O Abel não confirmou o time que vai começar jogando. Mas muito tranquilo. Se eu tiver que jogar, vou jogar. Se for para ficar na reserva, eu vou ficar", disse.