Germán CanoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/02/2022 11:26

Rio - Decisivo na vitória sobre o Millonarios e por conta da lesão de Fred, Germán Cano deverá assumir a posição de titular do Fluminense nas próximas partidas. E o Tricolor terá como adversário no sábado, o Vasco, ex-clube do argentino. Em conversa com o portal "globoesporte.com", o atacante falou sobre como será encarar a equipe de São Januário.

"Vai ser algo muito especial para mim. O Abel não confirmou o time que vai começar jogando. Mas muito tranquilo. Se eu tiver que jogar, vou jogar. Se for para ficar na reserva, eu vou ficar", afirmou.

Com um compromisso pela Libertadores no jogo de volta contra os colombianos na próxima terça-feira, a tendência é que Abel Braga coloque uma equipe alternativa em campo. Por isso, a presença de Cano é incerta.

O argentino defendeu o Vasco nas temporadas de 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 101 jogos e fez 43 gols com a camisa do Cruzmaltino. Pelo Flu, Cano fez oito partidas e balançou as redes em três oportunidades.