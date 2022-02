Felipe Melo, volante do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 23/02/2022 20:28

Rio - O volante Felipe Melo encantou os jornalistas colombianos em programa da ESPN, na última terça-feira, após a estreia do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, no El Campín pela pré-Libertadores. Os comentaristas rasgaram elogios ao jogador e destacaram a experiência do atleta que desestabilizou os adversários.

"Quantas partidas de Libertadores o Felipe Melo já jogou? Quantos títulos já ganhou? Ele foi, enfrentou os jogadores do Millonarios e depois começou a jogar com o toque de bola, e assim destruiu totalmente o sistema do Millonarios. Millonarios que tem uma boa equipe, entrou com um bom ritmo na partida, mas depois (da confusão e da expulsão) perderam o controle da partida, a concentração, o curso do jogo", afirmou um dos jornalistas.



Na sequência, um comentarista chegou a comparar o veterano com o lutador Mike Tyson. Na ocasião, o argumento foi validado após dizer que Felipe Melo consegue atingir psicologicamente os adversários nas partidas.

"O que o técnico deveria ter dito para os seus jogadores é: ou você entra para lutar, ou fuja dele. Fique longe do Felipe Melo. Felipe Melo é o Mike Tyson com roupa de futebol. Ele sempre vai e atinge você em todas as jogadas", destacou.