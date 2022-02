Fábio pegou pênalti de David Silva e foi decisivo para vitória do Fluminense sobre o Millionarios - AFP

Fábio pegou pênalti de David Silva e foi decisivo para vitória do Fluminense sobre o MillionariosAFP

Publicado 23/02/2022 17:32

Responsável por um dos momentos decisivos para a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Millionarios (COL), em Bogotá, pela pré-Libertadores, Fábio comemorou seu primeiro pênalti defendido pelo novo clube. Ao espalmar a cobrança de David Silva, o goleiro do Tricolor evitou uma desvantagem no placar quando a partida estava empatada em 1 a 1 no início do segundo tempo.

"Foi um momento importante. Temos que ressaltar toda a dificuldade que a gente enfrentou, principalmente no início, com altitude e o gramado diferente do que a gente treinou. Então, a gente teve que se adaptar dentro do jogo, com estádio lotado e toda a dificuldade que Libertadores oferece. O resultado foi importante, foi o primeiro passo e todo mundo está de parabéns pela dedicação", disse Fábio em entrevista ao site oficial do clube.



Com fama de pegador de pênaltis, Fábio foi contratado aos 41 anos depois de deixar o Cruzeiro. Ele vinha sendo reserva de Marcos Felipe, mas ganha ainda mais pontos com a comissão técnica tricolor.



A tendência é que o camisa 12 volte a ser titular na partida de volta contra o Millionarios, terça-feira em São Januário. Antes, o Fluminense encara o clássico com o Vasco, sábado no Nilton Santos, e Marcos Felipe deve começar jogando.