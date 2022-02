Nonato (volante) e Manoel (zagueiro), jogadores do Fluminense - Foto: MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/02/2022 13:54 | Atualizado 24/02/2022 13:56

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFEJ) anunciou, nesta quinta-feira, a mudança de data do confronto entre Resende e Fluminense. O jogo agora acontecerá no dia 5 de março, sábado, com horário mantido de 16h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Quem solicitou a mudança foi a Record, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O jogo é válido pela 10ª rodada da competição.

O Fluminense é o líder isolado do Cariocão, com 21 pontos e sete vitórias em oito partidas. A equipe já está classificada para a semifinal do Estadual e agora tenta garantir a primeira posição. Neste sábado, enfrenta o Vasco, às 17h, em São Januário. Depois do Resende o Tricolor fecha a Taça Guanabara contra o Boavista.