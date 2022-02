Conflito na Ucrânia afasta, por ora, interesse de clube ucraniano em meia do Fluminense | Fluminense | O Dia

Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 24/02/2022 15:11

Rio - O conflito entre a Ucrânia e Rússia, motivou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a decretar lei marcial em todo território. Neste caso, o interesse do Shakhtar Donetsk, por ora, diminuiu pelo meia Arthur, do sub-17 do Fluminense. A informação é do portal "NETFLU".

Arthur, de 17 anos, em ação pelo sub-21 na Copa São Paulo Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Anteriormente, o Shakhtar tinha sinalizado uma proposta por 10 milhões de euros (cerca de R$ 57,1 milhões) pela revelação das categorias de base de Xerém. Arthur tem 17 anos e diversas passagens por todas as seleções de base.

Por outro lado, apesar da idade, o meia disputou da Copa São Paulo com o sub-21. Recentemente, Arthur concedeu entrevista ao portal "GE" e "driblou" o status de grande promessa no Fluminense, após dizer que "Tudo tem o seu momento".