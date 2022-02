Calegari fez um dos gols na vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda, pelo Cariocão - Foto: MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/02/2022 14:37

Rio - Vindo de uma boa partida pela Libertadores após ganhar a confiança de Abel Braga com a exibição contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o lateral-direito Calegari afirmou que o comandante tricolor, assim como seus companheiros de grupo, passam tranquilidade nesta trajetória pelo Fluminense.

Tirando a atuação contra o Millonarios-COL, pelo jogo de ida, Calegari destacou a importante vantagem conseguida com a vitória por 2 a 1, tranquilizando o Fluminense para a partida da próxima terça-feira, em São Januário.

"Fiquei feliz, é claro. Mas sabendo também da enorme responsabilidade que tinha em entrar em campo num jogo tão importante e decisivo. Procurei me concentrar ao máximo e ouvir os mais experientes para entrar mais tranquilo e com confiança. Abel conversou comigo e me deixou bem tranquilo para que eu pudesse entrar em campo e dar o meu melhor pelo Fluminense. Graças a Deus conseguimos um ótimo resultado para o jogo de volta", disse o jogador, em entrevista ao "GE".