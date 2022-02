Germán Cano marcou o gol da virada do Fluminense contra o Millonarios - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/02/2022 16:31

Rio - O ex-jogador atual comentarista, Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, exaltou na última quarta-feira, a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Millonarios, fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores. O pentacampeão com a seleção brasileira destacou a força interna do Tricolor no torneio sul-americano.

"É o típico jogo que fortalece internamente o time. Fortalece demais quando você passa dificuldades, mesmo tendo um jogador a mais dentro de campo, e você não sabe consegue dominar pela questão numérica. Isso também te fortalece, se defender bem, você olhar pra cara do companheiro e ver ele se desdobrando", afirmou.

"A lesão do Fred, que teve uma oportunidade de gol claríssima, porque todo mundo sabe da qualidade que ele tem, infelizmente teve uma lesão. Mérito da diretoria que pensou em contratar o (Germán) Cano, porque já está adaptado ao futebol brasileiro por ser ex-jogador do Vasco. Ele entra e mantém o mesmo ritmo no sistema ofensivo. Desculpa ser repetitivo, mas o Luiz Henrique faz diferença na frente porque ele tem velocidade, passe e assistência", completou.

"É um jogador que está vivendo um bom momento e o Fluminense conseguiu um montar um time com essa mescla que está acostumada com esse tipo de jogo decisivo. Não se importam com o torcedor do time adversário e volto a falar, mesmo não tendo um jogador a mais e não fazendo um jogo tão brilhante assim, não dá pra ganhar e fazer show", concluiu.