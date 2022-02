Fred não vive bom início de temporada no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/02/2022 17:01

O Fluminense informou nesta quinta-feira que Fred sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O clube não deu previsão de retorno, mas já se sabe que o camisa 9 não terá condições de jogo nas próximas semanas, ficando fora do clássico de sábado com o Vasco, pelo Campeonato Carioca, e também da partida de volta contra o Millionarios, na terça, pela pré-Libertadores.

De acordo com o comunicado, o centroavante já faz tratamento no departamento médico tricolor. Fred se machucou ainda no primeiro tempo do duelo contra o Millionarios, em Bogotá, ao tentar uma arrancada para finalizar.



Sem Fred, Germán Cano será o substituto natural. Entretanto, o Fluminense terá problemas para poupar o argentino, caso necessário, já que John Kennedy segue fora após operar o pé direito, que fraturou durante pelada nas férias, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.



Para a Libertadores, além de Cano, Abelão pode colocar Willian na função ou então terá como opção o jovem da base Alexandre Jesus, de 20 anos, que está na lista de inscritos.