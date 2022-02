Torcida do Fluminense não pôde ir ao Maracanã na Libertadores de 2021 - Divulgação/Maracanã

Publicado 25/02/2022 09:47

Com a reforma do gramado do Maracanã seguindo o cronograma e em estágio avançado de finalização, o Fluminense se movimenta para poder jogar no estádio na próxima fase da pré-Libertadores, se eliminar o Millionarios, da Colômbia, na terça-feira. A informação inicial do 'Ge' foi confirmada pela reportagem.



O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, chegou a comentar sobre essa possibilidade na última entrevista coletiva que concedeu, mas não havia a confirmação porque dependia da evolução da reforma. Entretanto, com o Flamengo tentando jogar no Maracanã o clássico com o Vasco, no dia 6 de março, o Tricolor também pode seguir pelo mesmo caminho.



Caso passe para a próxima fase da pré-Libertadores, o Fluminense jogará em casa no dia 9 de março, contra Atlético Nacional, da Colômbia, ou Olimpia, do Paraguai. O duelo desta terça-feira contra o Millionarios será em São Januário, motivo de muita reclamação dos torcedores do Fluminense, que preferiam o Nilton Santos.



O gramado do Maracanã está em reforma desde dezembro, para a implantação de uma grama híbrida, com 10% dela em fibras sintéticas, o que deve melhorar a qualidade do campo. A previsão inicial era de que o estádio só fosse liberado para jogos a partir da semifinal do Campeonato Carioca, no fim de março, mas os clubes tentam adiantar o prazo.